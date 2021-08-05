В АМКУ розповіли, що впливає на формування цін на скраплений автомобльний газ

Вітчизняний ринок скрапленого автомобільного газу є імпортозалежним, а на формування ціни впливають різні фактори. Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Вітчизняний ринок СВГ (скраплених вуглеводневих газів – ред.) є імпортозалежним, характеризується присутністю на ньому значної кількості учасників та відсутністю державного регулювання цін», – мовиться в повідомленні.

В АМКУ додали, що на формування роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений автомобільний газ впливають:

цінові котирування на сиру нафту та нафтопродукти;

податкове та митне навантаження, що діє в Україні;

коливання курсу валют;

вартість перевезення нафтопродуктів територією України;

стрімке обмеження пропозиції внаслідок скорочення обсягів постачання СВГ на територію України;

стрімке підвищення гуртових цін на європейських ринках;

пікове споживання СВГ протягом серпня-вересня у зв’язку з його широким використанням в агропромисловому комплексі.

Автомобільний скраплений газ, який незмінно дорожчав упродовж липня, продовжує ставити цінові рекорди: в перші дні серпня його середня вартість на українських АЗС перевищила 16,7-16,8 гривні за літр, а на деяких заправках дійшла до позначки 17,6 гривні.

Такі результати цінового моніторингу наводять одразу декілька

спеціалізованих консалтингових компаній.

При цьому в останні роки автогаз був (і досі залишається) найдешевшим видом автомобільного пального, відтак українські автомобілісти, які намагалися зекономити (зокрема, працівники таксі та служб доставки, кажуть експерти), масово переводили свої автівки на газ.