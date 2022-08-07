В Amnesty International відреагували на критику звіту щодо України

Міжнародна організація Amnesty International відреагувала на критику її останнього звіту, в якому вона звинувачує ЗСУ в створенні загрози цивільному населенню.



«Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових», – відповіла організація на запит агенції Reuters.



«Пріоритетом Amnesty International у цьому та в будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останнє дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль», – додали в Amnesty International.

Але, як йдеться в листі, це не означає, що Amnesty International вважає українські війська є відповідальними за порушення, вчинені російськими силами.



«Це не означає, що Amnesty International вважає українські війська є відповідальними за порушення, скоєні російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни. Ми повинні бути дуже чіткими: нічого, що ми задокументували щодо дій українських сил, жодним чином не виправдовує російських порушень», – наголосили в Amnesty International.

Організація уточнила, що українських військових поряд з цивільними будинками виявили в 19 містах і селах, які відвідали її представники.

4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Українська влада, військові, Офіс омбудсмена і громадськість назвали звіт несправедливим, маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора.

В українському офісі Amnesty International заявляли, що «звіти» такого характеру є справою окремої команди – Департаменту реагування на кризи. А директорка українського офісу організації Оксана Покальчук ввечері 5 серпня повідомила про рішення звільнитися з обійманої посади.

Новини про цей звіт активно циркулювали у російських ЗМІ.

У Міноборони заявили, що Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії.

Генсекретарка Amnesty International Агнес Каламар після критики на адресу організації заявила, що «українські та російські тролі атакують розслідування», але це «не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».