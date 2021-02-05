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05 лютого 2021, Київ 10:07
Новини | Спорт

Australian Open: українські тенісисти дізналися своїх суперників

Еліна Світоліна, яка отримала п’ятий номер посіву в Мельбурні, зіграє з 52-ю сіяною Марі Бузковою з Чехії

Українські тенісисти дізналися своїх суперників в основній сітці першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Сергій Стаховський зустрінеться з 23-м сіяним сербом Душаном Лайовичем. Українець вперше з 2016 року гратиме в основі турніру.

Еліна Світоліна, яка отримала п’ятий номер посіву в Мельбурні, зіграє з 52-ю сіяною Марі Бузковою з Чехії.

Марта Костюк побореться з 32-ю сіяною росіянкою Веронікою Кудерметовою. Спортсменки зустрічалися у корті минулого місяця на турнірі в Абу-Дабі. Тоді сильнішою виявилася представниця Росії.

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