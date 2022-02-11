Апеляційний суд почав розглядати оскарження запобіжного заходу Порошенка

Київський апеляційний суд 11 лютого почав розглядати оскарження рішення попередньої інстанції про запобіжний захід щодо п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

Суд розглядає скарги як захисту, так і обвинувачення. Прокурори, зокрема, вимагають взяти Порошенка під варту з можливістю виходу під заставу 1 мільярда гривень. Адвокати політика вимагають відмовити в обранні запобіжного заходу взагалі.

Тим часом прихильники експрезидента влаштували акцію біля будівлі суду.

Київський апеляційний переніс попереднє засідання 28 січня через те, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський районний суд Києва 6 січня 2022 року підтримав клопотання прокурора та наклав арешт на майно Порошенка, а 19 січня обрав запобіжний захід для Порошенка у вигляді особистого зобовʼязання з обмеженням виїзду.