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Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Порошенку

Петро Порошенко (другий ліворуч) разом із адвокатами в Печерському суді, 17 січня 2022 року

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Таке рішення ухвалила колегія судді 11 лютого.

Вислухавши аргументи сторін, судді пішли до нарадчої кімнати. Після повернення з неї суддя-доповідач Юрій Трясун зачитав резолютивну частину ухвали.

«Колегія суддів постановила - ухвалу слідчого судді Печерського районного суду КИєва ід 19 січня 2022 року (про обрання Порошенку особистого зобов’язання – ред.)… залишити без змін», – заявив він.

Відтак апеляційні скарги як представника Офісу президента, так і адвокатів Порошенка залишилися без задоволення. Обвинувачення вимагало взяти експрезидента під варту, захист – не обирати запобіжний захід взагалі.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський районний суд Києва 6 січня 2022 року підтримав клопотання прокурора та наклав арешт на майно Порошенка, а 19 січня обрав запобіжний захід для Порошенка у вигляді особистого зобовʼязання з обмеженням виїзду.

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