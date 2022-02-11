Обрання запобіжного заходу Порошенку: судді пішли до нарадчої кімнати

Колегія суддів Київського апеляційного суду на засіданні щодо оскарження запобіжного заходу п’ятого президента Петра Порошенка пішла до нарадчої кімнати.

Перед цим судді понад три години заслуховували аргументи сторін. Прокурори обстоювали необхідність взяття Порошенка під варту, вказуючи, зокрема, на те, що Порошенко виїхав за кордон на тлі повідомлень про оголошення йому підозри.

Натомість адвокати вимагали взагалі не обирати йому запобіжний захід, заявляючи, поміж іншого, що про підозру експрезиденту повідомили з порушеннями.

Порошенко, своєю чергою, знову заявив про політичний характер справи проти нього.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський районний суд Києва 6 січня 2022 року підтримав клопотання прокурора та наклав арешт на майно Порошенка, а 19 січня обрав запобіжний захід для Порошенка у вигляді особистого зобовʼязання з обмеженням виїзду.