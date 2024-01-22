Apple заплатила в Росії штраф у розмірі понад мільярд рублів

Корпорація Apple заплатила в РФ антимонопольний штраф у розмірі понад мільярд рублів (1,2 мільярда, це понад пів мільярда гривень). Про це повідомила Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії.

Приводом для штрафу стало те, що Apple забороняла розробникам застосунків інформувати клієнтів про можливість оплати покупок за межами App Store та навʼязувала російським розробникам необхідність використання у їхніх додатках платіжних інструментів компанії, стверджує російське відомство.

Крім того, як вказували у ФАС, Apple вимагала від розробників видаляти посилання на свої інтернет-ресурси та змінювати функціонал програми таким чином, щоб форма реєстрації не вела на зовнішні сайти.

Федеральна антимонопольна служба визнала дії компанії зловживанням становищем на ринку застосунків.

Apple було оштрафовано рік тому. Штраф компанія сплатила 19 січня 2024 року. Механізм такої оплати не уточнюється.

У жовтні 2023 року Apple дозволила російським розробникам вбудовувати у свої програми для iOS та iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. Рішення було ухвалене у звʼязку з рішенням суду. Можливість вставляти зовнішні посилання зʼявилася лише у розробників із Росії.