Арахамія розповів, які норми законопроєкту про мобілізацію можуть змінитися до другого читання

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 8 лютого прокоментував роботу над законопроєктом №10449 про зміни в мобілізації.

За словами народного депутата, питання до чинної версії документу «є у всіх», і над ними до винесення на друге читання працюватиме профільний комітет.

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Арахамія перерахував можливі зміни в тексті порівняно з першим читанням, які наразі опрацьовуються:

щодо догляду за людьми з інвалідністю – «залишимо все в редакції чинного законодавства»

планується переглянути підхід до аспірантів: «фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс»

«точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян»; за словами голови фракції, їх у Раді ніхто не підтримує

«Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», – додав Арахамія.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перед тим заявив, що визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію. Втім, він закликав парламент ухвалити документ у першому читанні, додавши, що до другого читання зауваження від Офісу омбудсмена «можна врегулювати».