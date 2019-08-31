Арахамія заявив, що Радуцький замінить нову голову МОЗ

Народний депутат від «Слуги народу» та засновник приватної клініки «Борис» Михайло Радуцький замінить новопризначену голову Міністерства охорони здоров’я Зоряну Скалецьку, повідомив голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK 30 серпня.

«Ситуація з пані Зоряною така. Вона планувалася на першого заступника міністра охорони здоров’я. На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра», – сказав Арахамія.

Він зазначив, що Радуцькому потрібно привести до ладу свої справи в бізнесі.

Сам Радуцький заявив, що не хоче бути міністром через три місяці і наразі бачить себе в парламенті.

Зоряна Скалецька стала міністром охорони здоров’я 29 серпня. До цього три роки відомство очолювала Уляна Супрун.