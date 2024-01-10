Арахамія: рішення щодо законопроєктів про мобілізацію ухвалять завтра на погоджувальній раді

Рішення щодо законопроєктів про мобілізацію ухвалять на погоджувальній раді керівників фракцій і груп, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Усі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони», – написав він у телеграмі.



Арахамія також заявив, що «найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у комітетах Верховної Ради» – ймовірно, маючи на увазі Мар’яну Безуглу, про відкликання якої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки у парламенті зареєстрована постанова.



Раніше депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що фракція «Слуга народу» нібито висловилася за повернення урядового законопроєкту про мобілізацію Кабміну на доопрацювання.

Раніше стало відомо, що засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який мав сьогодні ухвалити рішення щодо основного та альтернативних законопроєктів про мобілізацію, перенесли на завтра. За словами членкині комітету, депутатки від «Європейської солідарності» Ірини Фріз, так вирішили у зв’язку з погодженням позиції по урядовому законопроєку на рівні лідерів фракцій.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

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Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.