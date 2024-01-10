Законопроєкт про мобілізацію: комітет продовжить розгляд завтра, Железняк припускає, що 11 січня буде схвалення в першому читанні

Засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який мав сьогодні ухвалити рішення щодо основного та альтернативних законопроєктів про мобілізацію, перенесли на завтра у зв’язку з погодженням позиції по ньому на рівні лідерів фракцій. Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала членкиня комітету, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

«Вкотре наголошу, що антиконституційний та корупційний законопроєкт від уряду має бути або відкликаний, або відправлений на доопрацювання. В цій редакції він є фатальною помилкою влади, яка намагається його продавлювати через Верховна Рада України в першому читанні», – написала вона.

За її словами, фракція «Європейська солідарність» наполягає «не лише на зміні змісту редакції та усунення антиконституційних та корупційних норм, а й на зміні суб’єкта подання цих змін».

Про продовження розгляду законопроєкту завтра також повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Він припускає, що завтра, 11 січня, Рада може схвалити документ у першому читанні.



«Зараз збирають пропозиції від фракцій, які рекомендації включити в текст рішення комітету. Потім завтра на 9:00 ранку погоджувальну раду від фракцій. А на 10:00 вже збирають Комітет де буде (дуже ймовірно) винесене рішення прийняти урядовий закон в першому читанні + рекомендації, що виправити. Далі в 12:00 починається засідання і голосування за перше читання», – написав він у телеграмі.

Керівництво комітету, а також провладна фракція строки розгляду документа не коментували.

Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо питань мобілізації. У початковому варіанті серед запропонованих положень були зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації, відміна відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

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Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав розгляд законопроєкту про зміни в мобілізації. Депутати повідомляли, що обговорення із залученням військового командування та представників Міністерства оборони триватиме кілька днів. Очікувалося, що 10 січня члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки будуть розглядати і голосувати рекомендації комітету до законопроєкту про мобілізацію.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода припустив, що за результатом обговорень ухвалять компромісну версію нових умов мобілізації.