Через «Армію+» змогли перевестися 80 тисяч військових – заступник військового омбудсмана

Механізм переведення через «Армію+» працює, ним скористалися близько 80 тисяч військовослужбовців, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков.

При цьому він уточнив, що без погодження командира перевестися з однієї частину в іншу можуть лише ті, кого військово-лікарська комісія визнала «обмежено придатними».

«Є перелік військовослужбовців, які мають право на переведення без погодження командира. Це військовослужбовці, які відповідно до висновку ВЛК визнані, назвемо по-старому, обмежено придатними. Такі військовослужбовці мають право без погодження з командиром переводитись. І ця норма реалізується масово. Близько 80 тисяч військовослужбовців перевели за допомогою «Армії+». Це досить шалена цифра, і цей механізм працює», – заявив Циганков.

Він визнав, що деякі бригади ігнорують цю норму, тому офіс військового омбудсмана проводить з ними роботу.

Раніше проєкт Донбас.Реалії з’ясував, що військовослужбовці, які готові повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), дедалі рідше це роблять через відсутність можливості обрати підрозділ, куди вони хочуть потрапити.

Функція подачі рапорту про переведення на інше місце служби у застосунку «Армія+» запрацювала в листопаді 2024 року. Дуже часто військовослужбовці нарікають, що командири не затверджують їх рапорти на переведення.

Офіс військового омбудсмана офіційно почав роботу в січні 2026 року.