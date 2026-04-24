Протягом дня армія Росії 54 рази атакувала на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Протягом поточної доби на фронті відбулося 204 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 квітня.

Російські загарбники шість разів атакували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках і п’ять – на Південно-Слобожанському.

Генштаб фіксував вісім боїв на Куп’янському напрямку, один із них ще триває.

Сили оборони відбивали 13 російських штурмів на Лиманському напрямку, на Краматорському триває одна атака з дев’яти.

На Слов’янському напрямку армія Росії протягом дня не вдавалася до активних наступальних дій, зазначає штаб.





На Костянтинівському напрямку російські війська 23 рази штурмували українські позиції, чотири бої тривають.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке», – повідомляє командування.

Російська армія чотири рази атакувала на Олександрівському напрямку, 11 разів на Гуляйпільському і двічі на Оріхівському.

На Придніпровському напрямку війська РФ проводили три штурмових дії в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».