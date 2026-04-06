Команда «Артеміди-2» встановила рекорд віддалення людей від Землі

Команда американського космічного корабля «Оріон» (місія «Артеміда-2») під час свого польоту до Місяця виявилася далі від Землі, ніж будь-яка людина в історії, подолавши встановлений понад пів століття тому рекорд команди «Аполлона-13», повідомила Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA).

До 21:00 за Києвом 6 квітня «Артеміда-2» була на відстані 252 752 милі (понад 406 тисяч кілометрів) від Землі, що більш ніж на 4 тисячі миль далі, ніж «Аполлон-13» у 1970 році.

Це не остаточні цифри – «Артеміда-2» продовжує віддалятися від Землі. Найближчим часом команда розпочне прямі спостереження Місяця і в ніч проти 7 квітня пройде від супутника на відстані близько 7 тисяч кілометрів. Після обльоту Місяця корабель розпочне повернення на Землю. За положенням корабля можна стежити онлайн, NASA веде пряму відеотрансляцію.

Запуск корабля відбувся 1 квітня (у ніч проти 2 квітня за часом Києва). На борту четверо астронавтів – троє американців та канадець.

«Артеміда-2» – ключовий елемент нової місячної програми США. Під час польоту астронавти мають випробувати систему життєзабезпечення в глибокому космосі. Успіх місії є умовою продовження програми, в рамках якої вже наступного року може бути здійснений пілотований політ із посадкою на Місяці.



