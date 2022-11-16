NASA запустила до Місяця космічний корабель «Оріон»

Американська космічна агенція NASA вранці 16 листопада запустила до Місяця надважку ракету-носій SLS (Space Launch System) із космічним кораблем «Оріон».

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді о 1:04 за місцевим часом (8:04 за Києвом). Раніше запуск кілька разів переносили через технічні неполадки.

Пуск SLS та «Оріона» є частиною місії Artemis 1 («Артеміда-1»). Корабель має в тестовому безпілотному режимі здійснити політ до Місяця, провести на його орбіті кілька тижнів та повернутися на Землю.

2024 року має відбутися місія «Артеміда-2», у рамках якої четверо астронавтів облетять Місяць. На 2025 рік призначена місія «Артеміда-3», під час якої астронавти мають висадитися на поверхню Місяця.