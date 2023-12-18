Ас-Сісі втретє обраний президентом Єгипту

У Єгипті оголосили підсумки президентських виборів, які відбулися 10–12 грудня. Більшість голосів – 89,6 відсотка – єгиптяни віддали за чинного главу держави Абделя Фаттаха ас-Сісі, він розпочне свій третій президентський термін.

Як повідомило Національне виборче відомство Єгипту, явка на вибори склала майже 67 відсотків, що вище, ніж на попередніх виборах у 2014 та 2018 роках.

Конкуренцію ас-Сісі складали три кандидати – лідер Соціал-демократичної партії Фарід Захран, голова ліберальної партії «Вафд» Абдель Санад Ямама та лідер Республіканської народної партії Хазем Омар.

Як зазначає The Washington Post, перемога ас-Сісі на виборах була передбачуваною. Однак у наступній каденції йому доведеться зіткнутися з загостренням проблем у країні і регіоні. Єгипет помітно наростив національний борг, економіка нестабільна. За підрахунками, майже кожен третій громадянин країни з населенням 105 мільйонів людей живе у злиднях.

Крім того, в безпосередній близькості триває війна Ізраїлю проти угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Європі. У Єгипті «Хамас» також заборонений. Єгипет є одним із посередників у розвʼязанні конфлікту, через його кордон із Сектором Гази організована евакуацію з палестинської території іноземних громадян та тяжко поранених, здійснюються постачання до Гази гуманітарної допомоги. Проте приймати палестинців-біженців Єгипет категорично відмовився.

Кадровий офіцер Абдель Фаттах ас-Сісі вперше був обраний президентом через рік після того, як нак посаді міністра оборони він очолив повалення на тлі масових вуличних протестів президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі. У 2018 році ас-Сісі був переобраний на другий чотирирічний термін. Поправки до Конституції у 2019 році додали до його чинного терміну ще два роки та дозволили балотуватися на третій, уже шестирічний термін на посаді президента.