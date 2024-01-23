Асоціація бібліотек США відзначила книгу В’ятровича та Луцюка про ОУН та УПА

Американська асоціація бібліотек назвала книгу про український націоналістичний рух за редакцією Володимира В’ятровича та Любомира Луцюка серед найкращих історичних матеріалів 2023 року. На це звернув увагу Центр досліджень визвольного руху 2023 року.

Книгу «Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух» видало англійською мовою видавництво McGill-Queen's University Press в Канаді в 2023 році.

За оцінкою Асоціації, «Ворожі архіви» надають «неоціненну інформацію про український націоналістичний рух з Другої світової війни до 1955 року». Книга містить документи українського повстанського руху, зібрані радянськими протиповстанськими службами.

«Разом із цими документами є звіти та інші протоколи, складені радянською міліцією у відповідь на інформацію, виявлену в матеріалах, створених підпільниками. Вони висвітлюють, поміж іншого, радянське твердження про те, що українське підпілля пропагує фашизм і співпрацює з нацистами», – йдеться в описі книги.

Американська організація радить книгу як джерело для науковців, які досліджують відносини між Радянським Союзом та Україною.

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Центр досліджень визвольного руху наводить коментар одного з укладачів, колишнього директора Інституту національної пам’яті В’ятровича:

«Коли я працював у Сполучених Штатах Америки в Гарварді, то побачив як мало первинних джерел з історії Української повстанської армії, Організації українських націоналістів, доступні для західних вчених, як мало вони використовуються. Це – найважливіші документи структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з повстанським рухом».

До переліку найкращих історичних матеріалів 2023 року за версією Асоціації бібліотек США увійшли загалом 12 матеріалів.