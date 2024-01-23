Асоціація бібліотек США відзначила книгу В’ятровича та Луцюка про ОУН та УПА

Американська асоціація бібліотек назвала книгу про український націоналістичний рух за редакцією Володимира В’ятровича та Любомира Луцюка серед найкращих історичних матеріалів 2023 року. На це звернув увагу Центр досліджень визвольного руху 2023 року.
Книгу «Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух» видало англійською мовою видавництво McGill-Queen's University Press в Канаді в 2023 році.
За оцінкою Асоціації, «Ворожі архіви» надають «неоціненну інформацію про український націоналістичний рух з Другої світової війни до 1955 року». Книга містить документи українського повстанського руху, зібрані радянськими протиповстанськими службами.
«Разом із цими документами є звіти та інші протоколи, складені радянською міліцією у відповідь на інформацію, виявлену в матеріалах, створених підпільниками. Вони висвітлюють, поміж іншого, радянське твердження про те, що українське підпілля пропагує фашизм і співпрацює з нацистами», – йдеться в описі книги.
Американська організація радить книгу як джерело для науковців, які досліджують відносини між Радянським Союзом та Україною.
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Центр досліджень визвольного руху наводить коментар одного з укладачів, колишнього директора Інституту національної пам’яті В’ятровича:
«Коли я працював у Сполучених Штатах Америки в Гарварді, то побачив як мало первинних джерел з історії Української повстанської армії, Організації українських націоналістів, доступні для західних вчених, як мало вони використовуються. Це – найважливіші документи структур підпілля, а з іншого боку – найголовніші документи радянської каральної системи про боротьбу з повстанським рухом».
До переліку найкращих історичних матеріалів 2023 року за версією Асоціації бібліотек США увійшли загалом 12 матеріалів.
УПА: коротко про головне
Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках.
Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі.
Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року.
Із травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік – Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік – Василь Кук.
Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним – німецьким, радянським, угорським та австрійським (ще з Першої світової війни). Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей.
УПА воювала на два фронти – проти нацистської Німеччини і згодом проти радянської влади, а діяльність УПА визнавали антинімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з німецьких документів, тривали до серпня 1944 року, про збройний конфлікт німців і УПА свідчать і звіти радянських партизанів.
Радянська пропаганда очорнювала УПА як структуру, що співпрацювала з нацистською Німеччиною.
У Росії УПА визнали екстремістською організацією рішенням Верховного суду у 2014 році.
У Польщі теж переважає негативне ставлення до УПА. У 2016 році парламент Польщі кваліфікував дії солдатів УПА проти польського населення на Волині як геноцид.
Радіо Свобода розповідає про Волинську трагедію у спецпроєкті
На Волині діяла не лише УПА, а й мережі й загони «Бульби»-Боровця, «мельниківців» та різних отаманів. Діяли також німецькі каральні частини та поліцаї, в лавах яких служили і українці, і поляки, – а також радянські партизани.
На основі документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 327 осіб та 240 знищених населених пунктів, а українські – 16 523 та 115 відповідно. Натомість Інститут національної пам’яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків.
Ставлення до УПА в українському суспільстві після здобуття незалежності коливається між позитивним (борці за незалежність) і негативним («німецькі колаборанти»), після Революції гідності почало переважати визнання заслуг.
Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій.
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