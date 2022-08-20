Українська авіація атакувала опорний пункт військ РФ біля Іванівки на Херсонщині – ОК «Південь»

Українська авіація атакувала опорний пункт військ РФ біля Іванівки на Херсонщині, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».



«Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на 10 рашистів та 2 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються», – йдеться у повідомленні.

Остаточні втрати окупантів дорозвідуються.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 20 серпня втратила близько 44 900 своїх військових.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.