Супутникові знімки підтверджують удар по авіаремонтному заводу в Новгородській області РФ

Супутникові знімки підтверджують удар по авіаремонтному заводу в Новгородській області Росії: на фотографії, зробленій 17 березня, видно три отвори в даху одного з ангарів 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Руса.

Чи був ангар порожнім у момент удару, чи в ньому був літак – невідомо. Місцеві пабліки писали про сім дронів, які атакували підприємство, і влучання в 1-й цех заводу.

123-й авіаремонтний завод позиціонує себе як «лідер сервісного обслуговування транспортних літаків військової і цивільної авіації Росії», здійснює «повний цикл ремонту літака, всіх його систем і двигунів» і є «найбільшим підприємством у Староросійському районі Новгородської області» Росії.

Українська сторона удар не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ і на окупованих територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».