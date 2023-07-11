На Київщині військовий з одного пострілу ПЗРК збив російський дрон – ЗСУ показали відео

Під час ранкової повітряної атаки РФ український військовий з переносного зенітно-ракетний комплексу STINGER з одного пострілу збив російський безпілотник на Київщині, повідомляє 60-та окрема механізована Інгулецька бригада.



«Вранці 11.07.2023 військовослужбовець 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Лавроненко Олександр з одного пострілу збив безпілотний літальний апарат «Герань-2» з ПЗРК STINGER в Київській області», – повідомляє бригада на своїй сторінці у фейсбук.



60-та окрема механізована Інгулецька бригада опублікувала відео збиття.

Вранці 11 липня Київська область зазнала російської атаки дронами. Повітряна тривога тривала майже дві години. У Київській ОВА заявили, що сили ППО збили усі цілі, не уточнивши їх кількість.



За даними влади, влучань не було, але у двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ підсумували, що українські сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня збили 26 безпілотників «Шахед» і один розвідувальний дрон типу Zala, запущені Росією. Крім Київщини, під атаку потрапила Одещина, де війська РФ вночі атакували зерновий термінал одного з портів.