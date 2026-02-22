У Повітряних силах показали, як вночі відбивали масовану атаку РФ (відео)

У Повітряних силах ЗСУ показали, як відбивали комбіновану російську атаку по Україні у ніч проти 22 лютого.

«Бойова робота протиповітряної оборони під час комбінованого удару у ніч на 22 лютого 2026 року», – зазначили військові в дописі у телеграмі і оприлюднили відповідне відео.

У ніч на 22 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували 297 ударними БпЛА (200 з них – «Шахеди») та 50 ракетами різного типу. Українські війська зафіксували влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сили РФ били по Києву та регіону, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. За його словами, головна ціль удару РФ – енергетика, є пошкодження залізниці, також постраждали звичайні житлові будинки.

За даними місцевої влади, російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури на Одещині та в Миколаєві. На Київщині загинула людина, ще 15 – поранені. У передмісті Києва постраждали жінка і дитина. Також на Дніпропетровщині повідомлялось про двох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.