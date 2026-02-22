Атака РФ: на Київщині зросла кількість постраждалих, у двох селах триває розбір завалів

На Київщині кількість постраждалих через російську атаку зросла до 15 людей, серед них є четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Раніше було відомо про загиблого і поранену.

«Найбільше постраждалих – у Фастівському районі, де внаслідок руйнування будівлі рятувальники дістали з-під завалів вісьмох людей. Семеро з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Попри всі зусилля медиків, один чоловік помер від отриманих поранень», – написав він у телеграмі.

За його даними, до медичного закладу було доставлено 5 людей, серед яких і загиблий чоловік. Троє з постраждалих перебувають у важкому стані.



Також постраждалі є у Бориспільському, Вишгородському, Обухівському та Бучанському районах, люди зазнали осколкових поранень, переломів, отруєнь продуктами горіння та гострих реакцій на стрес, частину постраждалих госпіталізували, повідомив Калашник.

У ДСНС повідомили, що на 12:00 ліквідовані всі пожежі на 8 локаціях у різних районах Київської області. У селі Путрівка Фастівського району та селищі Софіївська Борщагівка триває розбір завалів зруйнованих будинків.





У ніч на 22 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували 297 ударними БпЛА (200 з них – «Шахеди») та 50 ракетами різного типу. Українські війська зафіксували влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сили РФ били по Києву та регіону, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. За його словами, головна ціль удару РФ – енергетика, є пошкодження залізниці, також постраждали звичайні житлові будинки.

За даними місцевої влади, російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури на Одещині та в Миколаєві. У передмісті Києва постраждали жінка і дитина. Також на Дніпропетровщині повідомлялось про двох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.