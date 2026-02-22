Війська РФ вночі атакували енергетичні обʼєкти на Одещині та в Миколаєві – влада

Російські війська знову завдали ударів безпілотниками по обʼєктах енергетичної інфраструктури на Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, внаслідок влучань виникли масштабні загоряння, всі осередки вогню рятувальники ліквідували.

Люди не постраждали.

Триває оцінка стану енергообʼєктів та усунення наслідків.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ранкової атаки «Шахедами» є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаєві – знеструмлені 16 тисяч абонентів.

Попередньої ночі, 21 лютого, російська армія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, було пошкоджено обʼєкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

19 лютого у Міненерго повідомляли, що на Одещині після попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація залишається складною – відновлювальні роботи тривають. Без світла були 90 тисяч абонентів.



Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Читайте також: КМІС: 88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається домогтися капітуляції України

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.