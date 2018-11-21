Аваков заявляє про провал російської кандидатури на виборах голови Інтерполу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що кандидат від Росії на посаду голови Інтерполу Олександр Прокопчук поступається на виборах своєму конкурентові з Південної Кореї.

«Перший тур голосування щодо виборів президента Інтерполу: Кім, Південна Корея – 60.5%, Прокопчук, РФ – 39.5%. Росія в ауті. Чекаємо на другий тур», – написав Аваков у Facebook.

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21 листопада відбуваються вибори нового керівника Інтерполу.

Висуванець Росії Олександр Прокопчук з 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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