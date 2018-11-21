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21 Листопад 2018, Київ 10:08
Новини | Політика

Аваков заявляє про провал російської кандидатури на виборах голови Інтерполу

Україна виступає різко проти обрання представника Росії Олександра Прокопчука головою Інтерполу

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що кандидат від Росії на посаду голови Інтерполу Олександр Прокопчук поступається на виборах своєму конкурентові з Південної Кореї.

«Перший тур голосування щодо виборів президента Інтерполу: Кім, Південна Корея – 60.5%, Прокопчук, РФ – 39.5%. Росія в ауті. Чекаємо на другий тур», – написав Аваков у Facebook.

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21 листопада відбуваються вибори нового керівника Інтерполу.

Висуванець Росії Олександр Прокопчук з 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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