Причиною аварії електрички під Бєлгородом стало падіння російської авіабомби – ЗМІ

Російський винищувач під час бойового вильоту впустив фугасну авіабомбу на залізничну колію в Яковлівському районі Бєлгородської області, що призвело до сходження електропоїзда з рейок 13 травня. Про це із посиланням на джерело пише MNS.

За даними видання, авіабомба (ФАБ-500) не здетонувала, але пошкодила близько 25 метрів залізничного полотна.

В’ячеслав Гладков, який вдень 13 травня ще обіймав посаду губернатора Бєлгородської області, повідомив, що електричка, що прямувала за маршрутом Розумне – Томарівка, зійшла з рейок через відсутність близько двох метрів полотна. У момент аварії в поїзді перебувало 15 людей, постраждала одна жінка, її доправили до лікарні.

Спочатку Гладков написав, що причиною сходження поїзда з рейок міг стати підрив залізничного полотна, але пізніше він видалив згадку про цю версію.

За даними MNS, на місце події прибули сапери міністерства оборони. Вони вилучили та знешкодили ФАБ-500, боєприпас відправлять на полігон для знищення.

За даними Astra, з початку 2026 року на російські та окуповані українські регіони російські військові ненавмисно впустили щонайменше 24 авіабомби. Такі випадки фіксувалися і раніше. У листопаді 2024 року російський літак упустив бомбу на школу в селі Биківка в Яковлівському міському окрузі Бєлгородської області. Боєприпас пробив дах будівлі школи і залишився в одному з кабінетів на третьому поверсі. Телеграм-канал «Пепел» писав, що в одній зі стін будівлі виникла тріщина.