На Миколаївщині автівка впала з мосту в річку, є загиблі

На Миколаївщині в селі Кінецьпіль у річку впала автівка, внаслідок чого є загиблі, йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у фейсбуці.

За словами рятувальників, 18 грудня близько другої години дня на спецлінію «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація. Із автомобільного мосту в річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma, внаслідок чого загинуло п’ятеро осіб, із них дві дитини (2015 та 2017 років народження).

Рятувальники 23-ї державної пожежно-рятувальної частини провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Транспортний засіб за допомогою крана, який надали органи місцевої влади, вилучили з водойми на берег.

У місті Броди Львівської області сталась ДТП за участю військової техніки, в результаті якої загинули четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик.