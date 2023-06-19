Дітей, які після евакуації повернулися з батьками до Авдіївки, повторно евакуювали – Барабаш

Трьох дітей, які після примусової евакуації знову повернулися до Авдіївки, знайшли і повторно евакуювали, повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода). Це дві дівчинки 6 та 10 років та 17-річний хлопець.

«На минулому тижні прийшла інформація, що батьки з трьома дітьми повернулися в місто. Як тільки вона з’явилася, усіх трьох знайшли і вивезли. Дякуємо і волонтерам, і місцевим, які розуміють, що це не жарти, коли діти повертаються у місто, і що надали нам таку інформацію», – каже Барабаш.

Проте в Авдіївці, за його словами, досі залишається одна дитина. Це – 12-річний хлопець, якого розшукують вже майже три місяці. Останні ж півтора місяця, каже Барабаш, батьків дитини у місті не бачили, оскільки вони переховуються. У міській військовій адміністрації є декілька версій, де наразі перебуває родина.

«Були версії, що вони виїхали у більш безпечну громаду Донецької області. Хтось казав, що вони виїхали до родичів у Селидове. Було перевірено цю інформацію, вона не підтвердилася. В Україні вони ніде не реєструвалися як тимчасово переміщені особи, і той факт, що телефон постійно без зв’язку ці 1,5 місяці, говорить про те, що скоріш за все, вони все таки у місті», – додає Барабаш.

За ще однією версією, родина могла загинути в старій частині міста. Нині тривають їх пошуки. У центральній частині Авдіївки, каже Барабаш, цих людей точно немає.

«Стара частина – трішки складніша, там близько 5 тисяч домогосподарств, і це дуже складно, плюс лінія фронту дуже близько. Крайні вулиці – вже за 300 метрів до окопів», – каже Барабаш.

За даними влади, нині в місті залишаються 1728 осіб. Це переважно люди похилого віку. За словами Барабаша, 80% людей старші за 55 років. Виживають вони у прифронтовому місті завдяки гуманітарній допомозі та одному магазину, який досі там працює.