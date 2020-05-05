Через авіаудар Ізраїлю в Сирії загинули 14 людей – моніторинг

Авіаудар Ізраїлю на сході Сирії призвів до загибелі 14 іранських та іракських ополченців, повідомляє Сирійська обсерваторія прав людини.

За даними організації, яка базується у Великій Британії, ізраїльські удари в провінції Дейр-ез-Зор увечері 4 травня були спрямовані на позиції іранських військових та підтримуваного Іраном ополчення.

Крім того, кілька людей отримали поранення, зазначають в Обсерваторії.

Водночас сирійське державне медіа увечері напередодні повідомило, що ракети Ізраїлю вдарили по дослідницькому центру та військовому складу у північній провінції Алеппо. В повідомленні не згадувалася атака в регіоні Дейр-ез-Зор, що межує з Іраком.

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Ізраїль наразі не коментував цю заяву.

Упродовж останніх років Ізраїль здійснив сотні ударів по території Сирії, спрямованих проти іранських чи проіранських сил та сирійських урядових позицій. Іран, як і Росія, надає допомогу сирійському президенту Башару Асаду протягом громадянської війни в країні, яка почалася з придушення протестів урядом в березні 2011 року

Західні та ізраїльська розвідки стверджують, що іранські війська та їхні союзники використовують сирійську пустелю, яка межує з Іраком, для передачі винищувачів та систем озброєння для підтримки сирійського уряду та ліванської бойової групи «Хезболла».