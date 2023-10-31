Не «учбовий», а «навчальний» – автошколи і сервісні центри замінять знак на своїх авто з «У» на «Н»

У Міністерстві внутрішніх справ анонсували зміни у розпізнавальних знаках на автомобілях, які займаються підготовкою водіїв.

«В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. І скоро зміниться розпізнавальний знак на навчальних транспортних засобах сервісних центрів МВС й автошкіл. Термін «Учбовий транспортний засіб» буде замінено на «Навчальний транспортний засіб». Відповідно літера «У» чорного кольору буде замінена на літеру «Н» такого ж кольору», – йдеться в повідомленні МВС у фейсбуці.

Повідомляється, що зміни наберуть чинності через шість місяців з дня офіційного оприлюднення.

За даними мовознавців, слово «учбовий» є калькою з російської мови. В українській мові немає лексеми «учба», а тому, коли йдеться про щось, пов’язане із навчанням, варто вживати прикметник «навчальний».