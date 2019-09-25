Росія: викрадача картини «Ай-Петрі. Крим» засудили до трьох років колонії суворого режиму

Суд у столиці Росії Москві засудив до трьох років колонії суворого режиму Дениса Чупрікова, якого визнали винним у викраденні картини Архипа Куїнджі «Ай-Петрі. Криму» з Третьяковської галереї.

Обвинувачення вимагало для Чупрікова чотири роки колонії. Він повністю визнав провину. Втім, засуджений все одно планує оскаржувати вирок.

Картину із Третьяковської галереї в Москві 27 січня викрав чоловік під виглядом музейного працівника. Наступного дня російські поліцейські повідомили, що знайшли картину і затримали підозрюваного.