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25 Вересень 2019, Київ 19:18
Новини | Міжнародні

Росія: викрадача картини «Ай-Петрі. Крим» засудили до трьох років колонії суворого режиму

Картину із Третьяковської галереї в Москві викрали 27 січня

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Суд у столиці Росії Москві засудив до трьох років колонії суворого режиму Дениса Чупрікова, якого визнали винним у викраденні картини Архипа Куїнджі «Ай-Петрі. Криму» з Третьяковської галереї.

Обвинувачення вимагало для Чупрікова чотири роки колонії. Він повністю визнав провину. Втім, засуджений все одно планує оскаржувати вирок.

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Чи легко викрасти картини-шедеври?

Картину із Третьяковської галереї в Москві 27 січня викрав чоловік під виглядом музейного працівника. Наступного дня російські поліцейські повідомили, що знайшли картину і затримали підозрюваного.

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