З Третьяковської галереї звільнили доглядача після викрадення картини Куїнджі

З Третьяковської галереї звільнена доглядач, під час чергування якої 27 січня вкрали картину Архипа Куїнджі «Ай-Петрі. Крим».

Як заявили у прес-службі галереї, співробітниця «була в заціпенінні» і не виконала свої обов’язки. Її ім’я не називають.

Викрадену картину 1 лютого повернули до галереї.

Після крадіжки уряд Росії наказав перевірити системи безпеки в усіх федеральних музеях.

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Картину із Третьяковської галереї в Москві 27 січня викрав чоловік під виглядом музейного працівника. Наступного дня російські поліцейські повідомили, що знайшли картину і затримали підозрюваного, але він заявив про свою невинуватість.