Російський журналіст Ілля Азар вийшов на волю після 10 днів арешту

Російський журналіст та муніципальний депутат Ілля Азар вийшов на волю після 10 днів арешту. Його затримали після одиночного пікету.

Вранці 28 травня Тверський суд Москви заарештував спецкореспондента «Новой газеты» Іллю Азара на 15 діб за аналогічний одиночний пікет біля будівлі МВС Росії. 5 червня термін арешту скоротили до 10 днів.

Азар проводив пікет 26 травня на підтримку арештованого засновника пабліку «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова.

На підтримку журналіста й депутата відбувалися пікети.