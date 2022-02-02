Весна за розкладом та прохолодна: харківський бабак навіщував погоду

Тимко ІІІ не побачив своєї тіні, то ж, за традицією, весна буде ранньою. Та чекати тепла доведеться шість тижнів, вважає хранителька бабака.

«Ми очікуємо дуже нестабільну весну, тобто будуть температурні коливання. Та все ж таки весна прийде за розкладом, та буде ще прохолодно», – пояснила Радіо Свобода прогноз Тимка Надія Токарська.

Окрім традиційного прогнозу, байбак зробив і жартівливе віщування: визначився з продуктами, якими нібито краще лікувати депресію. Тимку на вибір надали три блюда – борщ з пампушками, сало з часником та чорним хлібом, та вареники з картоплею. Бабак зупинився на салі.

Традиційно День байбака відзначають у селищі Гайдари під Харковом. Тут, на біостанції Національного університету Каразіна головний віщун України перебуває зиму.

Тимко – із синоптичної династії. Погоду визначає вже четвертий рік поспіль. Робітники біостанції кажуть: тваринка спала дуже добре, напередодні 2 лютого сама прокинулася. Опісля церемонії визначення весни піде досипати до перших теплих днів.

Цього року Тимко лишився без пари – його бабачиха померла через хворобу. Знайти нову наречену важко – серед місцевих бабаків останнім часом народжувалися саме самці.

«Є одна кандидатура, але вони родичі, ми не можемо її використовувати у якості нареченої. Його племінниця рідна. Ось за три роки народилася лише одна самочка», – пояснює робітник кафедри зоології Харківського національного університету Володимир Ронкін.

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А ще найближчим часом, за словами науковців, Тимко та його одноплемінники можуть лишитися без домівок. На Харківщині посилено розорюють цілинні ділянки, де мешкають червонокнижні бабаки.

День Бабака на Харківщині був започаткований у 2004-му році журналістами та науковцями. Однією з цілей цього свята було звернути увагу на проблеми з існуванням бабаків у степовій частині України, а саме – на Слобожанщині. Ця тварина проживає на цілинних землях у норах та занесена у Червону книгу України. Популяція бабаків також скоротилася і через полювання на них.

Нині науковці харківського університету імені Василя Каразіна пропонують створити Національний природній парк «Східний степ», аби вберегти бабаків від вимирання. Відповідне клопотання подане на розгляд Міністерства захисту навколишнього середовища.