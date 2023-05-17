У Бахмуті загинув колишній військовий США Ніколас Маймер, друзі розповіли про обставини смерті

Сержант армії США у відставці, колишній боєць спецпідрозділу Ніколас Маймер загинув під час оборони Бахмута. Це підтвердив його друг, засновник некомерційної організації AFGFree Перрі Блекберн.

За його словами, Маймер перебував у будівлі, яка завалилася внаслідок артобстрілу.

«Вони (Маймер та інші бійці його підрозділу – ред.) зайняли позицію, їх стала обстрілювати артилерія, і будівля почала руйнуватися. Саме тоді більшість американців і українців змогли втекти звідти. На жаль, Ніку не цього зробити не вдалося», – також розповів телеканалу CNN американський друг Маймера, який працює в Україні.

Раніше тіло американця, не називаючи імені, показав у своєму телеграм-каналі очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин.

За даними агенції Associated Press, Ніколас Маймер став уже щонайменше десятим американцем, який загинув на війні в Україні. Американці та бійці з інших країн є частиною Іноземного легіону, створеного в складі Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.