Байден прибув до Женеви, де має зустрітися з Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Женеви, де 16 червня має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Це буде їхня перша зустріч із моменту вступу Байдена на початку в січні 2021 року. Водночас сторони не мають високих очікувань щодо її наслідків.

«Ми не очікуємо забагато звітних матеріалів із цієї зустрічі», – сказав журналістам неназваний представник команди Байдена, коли його літак приземлився в Швейцарії.

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Напередодні Байден під час пресконференції не став уточнювати, за якими критеріями він оцінюватиме успішність саміту. Він припустив, що шукатиме точки дотику із Путіним, але водночас застерігатиме його від наслідків подальшої агресії проти США та їхніх союзників.

Тим часом радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив 15 червня, що до порядку денного входять ядерна стабільність, протидія змінам клімату, кібербезпека та доля російських та американських громадян, які США і Росія відповідно тримають в ув’язненні.

Водночас він висловив сумнів, що протягом зустрічі будуть досягнути якісь конкретні домовленості.

Зустріч президентів США і Росії запланована на 16 червня в Женеві.