У Бахмуті триває оборонна операція, за добу було 24 боєзіткнення – ЗСУ

На Донеччині біля Бахмута за добу були щонайменше 24 боєзіткнення, оборонна операція триває, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«За цю добу ворог біля Бахмута, Оріхова, Василівки, Богданівки, Іванівського намагався атакувати наші позиції 42 рази. Лише в районі самого Бахмута були 24 боєзіткнення. 256 разів обстрілював різними типами артилерії і РСЗВ наші пузиції на ділянці Бахмутського фронту. 53 обстріли відбулися лише в районі самого населеного пункту Бахмут», – сказав він в ефірі національного телемарафону, додавши, що в місті триває оборона операція.



За його даними, було вбито 225 російських окупантів, 306 поранені.



Він додав, що другою зоною активності противника є Лимансько-Купя'нський напрямок – біля населених пунктів Гренеківка, Білогорівка, Спірне.



«Цей напрямок відрізняється тим, що протягом останніх тижнів він є рекордним за артилерійською активністю ворога. 435 разів (за добу) ворог з усіх артилерійських систем обстрілював цей напрямок, здійснив сім авіанальотів», – зазначив Череватий.

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Напередодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача вирішили продовжувати оборону Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.