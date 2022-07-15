Через обстріл Бахмута поранені 6 людей – влада показала наслідки російської атаки

Щонайменше шестеро людей постраждало через ракетний обстріл Бахмута, повідомляє у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«За попередньою інформацією, є щонайменше 6 поранених. Місто залишається однією з найгарячіших точок в області», – повідомляють в ОВА.



Павло Кириленко опублікував відео наслідків російської атаки.

15 липня війська РФ з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завдали удару по центру Бахмута. За даними поліції, одну ракету випустили по центральному ринку, ще дві – по житловому кварталу.

Попереднього дня, 14 липня, російські війська також з РСЗВ «Ураган» атакували місто. Внаслідок цього обстрілу Бахмута загинула одна людина, ще п'ятеро поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».