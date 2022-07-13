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Через російські обстріли Бахмута загинула людина, ще 5 поранені – ОВА

Наслідки обстрілу російськими військами Бахмута, 13 червня 2022 року

Внаслідок російських обстрілів Бахмута загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За даними ОВА, російські війська знову поцілили у приватний сектор, боєприпаси РСЗВ «Ураган» пошкодили близько 8 будинків.

Павло Кириленко опублікував відео наслідків російського обстрілу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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