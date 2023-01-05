Двоє людей загинули в Бахмуті за добу – голова Донецької ОВА

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули двоє людей за добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 4 січня.

«За 4 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччині – у Бахмуті. Ще три людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – заявив Кириленко.

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За даними голови області, на Донецькому напрямку найбільше постраждало місто Курахове, де обстріли пошкодили приватні будинки, крамниці та обладнання на інфраструктурному об’єкті.

У Часовому Яру зруйнована багатоповерхівка, ще чотири будинки та лікарня пошкоджені. У Соледарі обстріл пошкодив п’ятиповерховий будинок.

Напередодні Кириленко заявив, що російські обстріли знищили понад 60% Бахмута.

Раніше 4 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія і далі зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.