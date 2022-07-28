У Бахмуті завершили пошукові роботи, у зруйнованому через ракетний удар готелі загинули 4 людей – ДСНС

У Бахмуті рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи, внаслідок російського удару по будівлю готелю загинули чотири людини, повідомляє у фейсбуці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«Наразі завершено проведення пошуково-рятувальних заходів. Всього внаслідок події загинуло 4 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані особовим складом головного управління», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що триває розбір зруйнованих елементів готелю.

Вранці 27 російські війська завдали ракетного удару по Бахмуту, влучили в готель. За даними ДСНС, через обстріл двоповерхова будівля готелю частково зруйнована.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 24 липня підтвердили 5237 випадків загибелі і 7035 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.