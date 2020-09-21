Геращенко: Балух стабільний, з певною позитивною динамікою

Стан кримського активіста, колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха стабільний. Про це з посиланням на його лікарів повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію – фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування», зазначила Геращенко.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.