Балуха підключили до апарату ШВЛ, він непритомний – Геращенко

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха станом на 9 вересня залишається тяжким.

«Від лікарів ЛШД, де перебуває В.Балух: «Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості». На жаль, поки що така невтішна інформація», – написала Геращенко у фейсбуці.

Напередодні Ірина Геращенко повідомила, що Балуха прооперували і перевели в реанімацію. За її словами, у нього тяжка черепно-мозкова травма. Також колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.