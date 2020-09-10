«Стан стабільно тяжкий» – Геращенко про Балуха

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха станом на 10 вересня медики оцінюють як «стабільно тяжкий».

«Від лікуючих лікарів В.Балуха, які з нами на постійному контакті: «Стан стабільно важкий». Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає», – написала Геращенко у фейсбуці.

Раніше Ірина Геращенко повідомила, що Балуха прооперували і перевели в реанімацію. За її словами, у нього тяжка черепно-мозкова травма. Також колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.