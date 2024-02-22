«Голова» окупованої частини Запоріжжя «відкрито захищає» депортацію українських сімей до Росії – ISW

Призначений Росією очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький відкрито визнає, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти окупації – на це звернув увагу Інститут дослідження війни в звіті за 21 лютого.

Аналітики посилаються на інтерв’ю, оприлюднене 20 лютого. В ньому Балицький заявив, що російські окупанти «виселили велику кількість сімей», які не підтримували агресію РФ або «ображали» Росію. Він також натякнув на те, що російські військові страчують цивільних на окупованих територіях.

Балицький захищав депортацію цивільних, яка є воєнним злочином, стверджуючи, що інакше окупаційна влада мусила б «розібратися» з ними у «жорсткіший» спосіб або ж їх вбили б проросійські громадяни.

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«Балицький заявив, що окупаційна влада «дала (депортованим сім’ям – ред.) можливість виїхати», але депортувала деяких силою, «давши їм пляшку води» на кордоні. Балицький також заявив, що окупаційній владі довелося прийняти «надзвичайно жорсткі рішення, про які він не буде говорити» – можливий натяк на те, що російські окупаційні війська проводять без суда розстріли громадян України», – йдеться в звіті.

ISW нагадує, що раніше повідомляв про примусову депортацію Росією українських громадян, зокрема, дітей, і продовжує розцінювати їх як намагання Росії знищити українську ідентичність. Заяви Балицького, стверджують аналітики, також вказують на те, що депортація частково спрямована на русифікацію населення в окупованій частині України шляхом примусу та залякування.

«Бажання Балицького відкрито обговорювати – і навіть захищати – незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в оприлюдненому інтерв’ю підкреслює ступінь підтримки та просування такої політики російською владою», – додає Інститут.

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Україна неодноразово звинувачувала Росію в депортації громадян, у тому числі дітей, з окупованих територій.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько пів тисячі дітей.