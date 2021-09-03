Рекламу каналу Мураєва на Будинку профспілок вивісили випадково – Київська міськрада профспілок

Банер із рекламою телеканалу «Наш» на Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві 3 вересня вивісили випадково. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник.

«Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів і його вже зняли», – розповів Мельник.

Раніше кореспондент Радіо Свобода повідомив, що на Будинку профспілок вивісили банер із рекламою телеканалу Мураєва з написом «Тут наша земля» на тлі карти України.

Напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал «Наш» і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі.

Будинок профспілок, де був штаб Євромайдану, загорівся 18 лютого 2014 року під час сутичок між протестувальниками та силовиками. Загинули двоє людей.