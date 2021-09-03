На Будинку профспілок повісили банер із рекламою телеканалу «Наш» і Мураєва – фото

На Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві 3 вересня вивісили банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва і його телеканалу «Наш», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На банері також є напис «Тут наша земля» на тлі карти України.

Хто і з якою метою розмістив банер – наразі невідомо.

У Федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, ситуацію поки що не коментували. Радіо Свобода намагається отримати коментар.

Напередодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал «Наш» і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі.

Власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв є лідером політичної партії «Наші», що має проросійські погляди. Одним із гасел Мураєва як політика є те, що «ми [українці] маємо захищати своє» від іноземних впливів – переважно західних.

Мураєв також є колишнім власником телеканалу NewsOne і був членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією «Опозиційна платформа – За життя». У жовтні 2018 року NewsOne купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії «За життя». У листопаді 2018 року він створив телеканал «Наш».

Будинок профспілок, де був штаб Євромайдану, загорівся 18 лютого 2014 року під час сутичок між протестувальниками та силовиками. Загинули двоє людей.