Бангладеш: через землетрус загинули п’ятеро людей, ще близько 100 поранені

Чоловіки оплакують смерть своїх родичів біля лікарняного моргу в Дакці, Бангладеш, 21 листопада 202 року
Чоловіки оплакують смерть своїх родичів біля лікарняного моргу в Дакці, Бангладеш, 21 листопада 202 року

У Бангладеш внаслідок землетрусу магнітудою 5,7, який стався вранці в п’ятницю, загинули щонайменше п’ятеро людей, ще близько 100 отримали поранення. Про це пише агентство Reuters з посиланням на місцеву владу.

Серед постраждалих – студенти Даккського університету, робітники заводу у місті Газіпур та жителі Нарсінгді, де був епіцентр землетрусу. Декілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Наразі відомо, що серед загиблих є дитина. Троє людей загинули після того, як в одному з населених пунктів обвалився шестиповерховий будинок. Інші деталі поки що невідомі.


