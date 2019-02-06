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06 Лютий 2019, Київ 16:42
Новини | Економіка

Світовий банк продовжить підтримувати Україну фінансово – уряд

Віце-президенто Світового банку у Європі та Центральній Азії Сиріл Мюллер

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Керівництво Світового банку заявило, що продовжить тенденцію фінансової підтримки України на шляху проведення реформ. Про це повідомляє урядовий портал за підсумками зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із віце-президентом Світового банку у Європі та Центральній Азії Сирілом Мюллером.

«Україна виходить на сталий підхід у впровадженні реформ, і ми продовжуємо підтримувати вас. Ми хочемо надавати не лише підтримку фінансово, а й сприяти виконанню урядових програм», – зцитує слова Мюллера сайт українського уряду.

У свою чергу, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сторони визначили порядок денний співпраці України і Світового банку. За словами Гройсмана, контекст співпраці із Світовим банком підсилюється спільними проектами в агросфері, промисловості, корпоративному управлінні, інфраструктурі, освіті та загальному розвитку людського капіталу в Україні.

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Світовий банк є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на січень 2019 року на стадії реалізації перебуває 8 спільних інвестиційних проектів на суму понад 2,4 мільярда доларів та один гарантійний проект на 750 мільйонів доларів.

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