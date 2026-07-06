Європейська розвідка попередила про банківську кризу в РФ – Reuters

Російська банківська система може зазнати «вибухонебезпечної» кризи, повідомляє Reuters із посиланням на закриту доповідь розвідки однієї з європейських країн. Документ підготовлений у червні для європейських чиновників напередодні обговорення 21-го пакету санкцій Євросоюзу.

За даними Reuters, автори доповіді вважають, що російська влада змушує банки активно кредитувати підприємства оборонної промисловості, регіональні державні проєкти і покупців житла, а державні програми підтримки і реструктуризація боргів приховують фінансові ризики, які накопичуються.

У документі стверджується, що проблемними стали близько 10% корпоративних кредитів, а в деяких великих банках частка незворотних роздрібних позик торік сягала 15%. Крім того, понад 500 тисяч росіян були визнані банкрутами у 2025 році, а понад 13 мільйонів осіб одночасно виплачують не менш як три кредити.

У доповіді йдеться, що серйозний економічний шок, у тому числі новий пакет санкцій проти банківського сектора, може спровокувати фінансову кризу.

Банк Росії відмовився коментувати висновки авторів документа.

Натомість один із експертів, опитаних агентством, заявив, що, попри уповільнення економіки, високий рівень державних витрат та контролю над фінансовою системою знижує ймовірність банківської кризи найближчим часом.

За даними Reuters, 21-й пакет санкцій Євросоюзу може бути схвалений у липні. Під обмеження, як очікується, можуть потрапити близько 90 російських банків, а також криптовалютні мережі, виробники безпілотників, нафтотрейдери та нафтопереробні підприємства.