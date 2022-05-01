Байден: Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності

Президент США Джо Байден наголошує, що Росія – агресор, а світ має притягнути її до відповідальності.



«Так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його. Росія є агресором, світ повинен і буде притягувати Росію до відповідальності», – написав він у твітері.

У березні 2022 року президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем». У відповідь речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «неприпустимою» таку риторику.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.